3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Umsatzplus
|
20.10.2026 13:46:36
3M-Aktie gesucht: Mischkonzern erhöht erneut die Gewinnprognose
Der US-Mischkonzern 3M profitiert immer mehr von seinem Umbau.
Im dritten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 Prozent auf 2,50 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um gut ein Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Dollar (5,87 Mrd Euro). Organisch betrug das Plus 3,3 Prozent. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 1,37 Milliarden Dollar, ein Plus von fast 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus Nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten vor allem in Wachstumsbranchen wie Rechenzentren stärken.
/mne/tav/jha/
ST. PAUL (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
|
19.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
19.10.26
|3M Aktie News: 3M am Abend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
19.10.26
|3M Aktie News: 3M am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Ausblick: 3M legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich seitwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.