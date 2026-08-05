3D Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

3D Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.09 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.570 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.27 Prozent auf 94.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch