SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’459 1.1%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9417 -0.2%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’346 0.1%  Bitcoin 96’728 0.3%  Dollar 0.8066 -0.7%  Öl 66.1 -0.9% 
13.08.2025 06:37:00

3D Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

3D Systems hat am 11.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.26 Prozent auf 94.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’333.62 19.42 BT2SYU
Short 12’590.33 13.62 SJXBGU
Short 13’032.05 8.97 UBSOUU
SMI-Kurs: 11’886.41 12.08.2025 17:31:22
Long 11’317.27 18.51 BRTSZU
Long 11’084.52 13.54 BNJS4U
Long 10’619.02 8.91 SSOMMU
Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

