3D Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

3D Systems hat am 11.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.26 Prozent auf 94.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch