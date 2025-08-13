|
13.08.2025 06:37:00
3D Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher
3D Systems hat am 11.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.210 USD je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.26 Prozent auf 94.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Kuros am 12.08.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unbeständig. Die Wall Street notierte in Grün. Die asiatische Börsen zeigten sich am Dienstag freundlich.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}