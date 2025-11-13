374Water Aktie 112832104 / US88583P1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.11.2025 01:33:15
374Water, Inc. Q3 Loss Rises
(RTTNews) - 374Water, Inc. (SCWO) released Loss for its third quarter of -$4.35 million
The company's earnings came in at -$4.35 million, or -$0.03 per share. This compares with -$2.70 million, or -$0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 850.0% to $0.76 million from $0.08 million last year.
374Water, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.35 Mln. vs. -$2.70 Mln. last year. -EPS: -$0.03 vs. -$0.02 last year. -Revenue: $0.76 Mln vs. $0.08 Mln last year.
Nachrichten zu 374Water Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu 374Water Inc Registered Shs
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffen auf US-Zolldeal und Ende für Shutdown: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX schliesst in Grün -- US-Börsen uneinheitlich - Dow-Rekord-- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich moderat höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.