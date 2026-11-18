374Water hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 374Water -0.300 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.7 Millionen USD – eine Minderung von 13.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch