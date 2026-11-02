360 Security Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

360 Security Technology A hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0.02 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als 360 Security Technology A mit 0.020 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat 360 Security Technology A im vergangenen Quartal 2.15 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 360 Security Technology A 2.24 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch