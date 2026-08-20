360 Security Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

360 Security Technology A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat 360 Security Technology A im vergangenen Quartal 2.16 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 360 Security Technology A 1.95 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch