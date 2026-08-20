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20.08.2026 06:37:00
360 Security Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
360 Security Technology A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Auf der Umsatzseite hat 360 Security Technology A im vergangenen Quartal 2.16 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 360 Security Technology A 1.95 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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