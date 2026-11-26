360 Finance A hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 360 Finance A 1.51 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat 360 Finance A im vergangenen Quartal 458.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 360 Finance A 727.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch