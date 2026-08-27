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27.08.2026 06:37:00
360 Finance A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
360 Finance A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.76 USD je Aktie vermeldet.
360 Finance A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 524.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 721.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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