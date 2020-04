350 M$ pour les organismes communautaires: Le RQ-ACA demande à Ottawa de ne laisser personne derrière

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) accueille favorablement l'annonce du gouvernement fédéral d'investir 350 M$ pour soutenir les organismes communautaires.

« Il y a des besoins urgents au Québec, affirme Marie-Line Audet, présidente du RQ-ACA. Depuis le début de la crise, de nombreux organismes communautaires ont vu leurs activités exploser alors que le nombre de personnel et de bénévoles a été réduit. Plusieurs organismes sont obligés de faire des mises à pied et même de fermer leurs portes dans un contexte où le gouvernement n'a jamais autant compté sur eux. »

« Bien sûr, nous saluons l'ensemble des fonds d'urgence mis en place par les gouvernements et les fondations. Toutefois, ce sont les mêmes types d'organismes qui sont ciblés, remarque Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA, c'est-à-dire ceux qui offrent des services prioritaires tels l'itinérance, le soutien aux aîné·e·s ou les banques alimentaires alors qu'en réalité, tous les organismes vivent une pression accrue afin de maintenir le filet social ». Par exemple les organismes venant en aide aux chômeurs et chômeuses, aux locataires, aux personnes assistées sociales, ou encore les organismes en santé mentale, en alphabétisation populaire, aux familles, etc.

Le RQ-ACA se préoccupe également des organismes n'ayant pas de numéro de bienfaisance et qui n'auront peut-être pas accès aux fonds distribués par le biais des fondations. Il est important que la contribution de tous les organismes communautaires soit reconnue.

C'est pourquoi le RQ-ACA demande que les fonds puissent être accessibles à tous les organismes impactés par la crise, qu'ils aient ou non un numéro de bienfaisance et ce, peu importe leur secteur d'activité.

L'action communautaire autonome au Québec joue un rôle fondamental pour répondre aux besoins des populations en situation de vulnérabilité, contrer leur isolement, faire respecter leurs droits et améliorer leur qualité de vie. Il est plus important que jamais de maintenir le cap sur nos valeurs d'entraide et de solidarité envers toutes les personnes de la société afin de s'assurer que personne ne soit laissé derrière.

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome, représente 61 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale.

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)