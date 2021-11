3. Quartal 2021: Das die Investitionen von Carl Icahn aus dem vergangenen Jahresviertel

Grossinvestor Carl Icahn nahm im dritten Quartal 2021 ein paar wenige Anpassungen in seinem Depot vor. Da sein verwaltetes Vermögen die Grenze von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, musste er die Änderungen sowie alle weiteren Beteiligungen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenlegen.

Aus dem entsprechenden Formular 13F geht hervor, dass sich Icahn im dritten Quartal erstmals an Southwest Gas beteiligt und 1'269'350 Aktien des Energieversorgers gekauft hat. Diese machten zum 30. September mit einen Gesamtwert von rund 84,89 Millionen US-Dollar jedoch nur einen verschwindend kleinen Anteil an seinem Portfolio aus und schafften es somit nicht unter seine zehn Top-Holdings. Welche Änderungen sich in Icahns Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel noch ergeben haben, zeigt das folgende Ranking.

Redaktion finanzen.ch