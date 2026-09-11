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11.09.2026 06:37:00
3-D Matrix,Ltd legte Quartalsergebnis vor
3-D Matrix,Ltd liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 3-D Matrix,Ltd die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 2.37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.89 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.23 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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