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11.09.2026 06:37:00

3-D Matrix,Ltd legte Quartalsergebnis vor

3-D Matrix,Ltd liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 3-D Matrix,Ltd die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.89 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.23 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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✅ Ameriprise Financial
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Long 12’901.54 13.94 S4KBXU
Long 12’341.13 8.91 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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