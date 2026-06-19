Pressemitteilung

2CRSi nimmt Punkt für Punkt zum Bericht von Grizzly Research Stellung und bekräftigt die Realität seiner Geschäftstätigkeit

Investoren-Webinar: 19. Juni 2026 um 18:00 Uhr

Strassburg, Frankreich, 19.06.2026. 2CRSi (ISIN: FR0013341781), Entwickler und Hersteller von leistungsstarken und energieeffizienten Servern, nimmt ausführlich zu den in der Veröffentlichung von Grizzly Research LLC vom 18. Juni 2026 enthaltenen Vorwürfen Stellung, denen das Unternehmen mit grösstem Nachdruck widerspricht. Das Unternehmen bekräftigt die Realität und die Nachvollziehbarkeit seiner industriellen Tätigkeit (Produkte, Kunden, Standorte und testierte Abschlüsse) und beantwortet nachfolgend die wichtigsten Fragen seiner Aktionäre.

1. Ein Bericht eines Leerverkäufers

Die Veröffentlichung ist Teil einer aktivistischen Leerverkaufsstrategie, die von ihrem Verfasser ausdrücklich verfolgt wird. Nach einer von der Autorité des marchés financiers (AMF) veröffentlichten Meldung über eine Netto-Leerverkaufsposition hielt Grizzly Capital Management LP, tätig unter der Marke Grizzly, vor der Veröffentlichung des Berichts eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,89 % des Kapitals von 2CRSi, was rund 200.000 Aktien entspricht. Der Verfasser hat somit ein unmittelbares finanzielles Interesse an einem Kursrückgang.

In seinen eigenen Hinweisen erklärt Grizzly, dass seine Berichte Meinungen und keine Tatsachenbehauptungen darstellen. Die unmittelbare Kursreaktion auf eine solche Veröffentlichung darf nicht als Bestätigung ihrer Schlussfolgerungen verstanden werden. 2CRSi weist im Übrigen darauf hin, dass die Verbreitung falscher oder irreführender Informationen mit dem Ziel der Kursbeeinflussung eine Marktmanipulation im Sinne von Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) darstellen kann.

2. Die Realität der Geschäftstätigkeit und der Abschlüsse von 2CRSi

2CRSi entwickelt, konstruiert und fertigt seine eigenen Server. Die Gruppe betreibt mehrere Produktionsstandorte in Strassburg (Frankreich), in Manchester (Vereinigtes Königreich) und in Rouses Point (Bundesstaat New York, USA) und bereitet im Rahmen einer Partnerschaft mit Valeo die Eröffnung einer für den indischen Markt bestimmten Produktion in Chennai (Indien) vor. Ihre Produkte, ihre Kunden und ihre Standorte sind identifizierbar und überprüfbar, und die Abschlüsse der Gruppe werden nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften erstellt und von ihrem Abschlussprüfer, der Gesellschaft Ernst & Young, testiert.

Das Unternehmen weist die Behauptung, ein Teil seiner Umsätze oder Prognosen sei fingiert, entschieden zurück. Der Verwaltungsrat hat seinen Prüfungs- und Risikoausschuss mit der Prüfung sämtlicher aufgeworfener Punkte befasst.

3. Umsatz und geografische Aufteilung

Die von Grizzly als „widersprüchlich“ dargestellten Zahlen entsprechen in Wirklichkeit zwei unterschiedlichen Kennzahlen: der Aufteilung des Umsatzes nach Lieferregion (davon 71 % in Asien, mitgeteilt in der Mitteilung zum konsolidierten Umsatz vom 25. Juli 2024(https://investors.2crsi.com/wp-content/uploads/2024/07/2CRSI-announces-220-million-Euros-of-Consolidated-Revenue-EN.pdf) und der Aufteilung des fakturierten Umsatzes nach Region (davon rund 50 % aus der Region Nordamerika, Geschäftsbericht 2023-2024 https://investors.2crsi.com/wp-content/uploads/2024/11/RFA-23-24-version-definitive-signee-4.pdf). Diese beiden Bezugsgrössen stehen nicht im Widerspruch zueinander.

Das Wachstum des US-Umsatzes ergibt sich aus der Einführung der Serverreihe für künstliche Intelligenz, der Erholung der Geschäftstätigkeit nach der Veräusserung von Boston Limited und den Auswirkungen von COVID-19, dem Ausbau der Vertriebsteams in Kalifornien sowie einem erleichterten Zugang zu Nvidia-Komponenten infolge der US-Exportbeschränkungen vom 7. Oktober 2022, durch die ursprünglich für China bestimmte Mengen auf andere Märkte umgeleitet wurden.

Das Unternehmen stellt einen wesentlichen Punkt klar: Der Rahmenvertrag über 610 Mio. USD hat im betrachteten Geschäftsjahr zu keiner Fakturierung geführt. Das Wachstum des nordamerikanischen Umsatzes stammt aus eigenständigen, gelieferten und bezahlten Aufträgen und nicht aus diesem Rahmenvertrag.

Zum im Bericht erwähnten ausserordentlichen Preisnachlass: Ein Kunde wünschte eine Lieferung vor Weihnachten 2024, die 2CRSi erst im Februar 2025 sicherstellen konnte. Um die Geschäftsbeziehung zu erhalten und den Auftrag zu erfüllen, wurde ihm als Ausgleich für diese Verzögerung ein ausserordentlicher Nachlass gewährt. Es handelt sich um eine übliche Geschäftspraxis, die die Realität des gelieferten und fakturierten Auftrags in keiner Weise in Frage stellt.

4. Der Rahmenvertrag über 610 Mio. USD und NewYork GreenCloud (NYGC)

2CRSi tritt als Lieferant von IT-Hardware im Rahmen eines mit einem US-amerikanischen Kunden geschlossenen Rahmenvertrags auf, im Zusammenhang mit Projekten, die Hochleistungsserver und die Nutzung ihrer Abwärme verbinden (Beheizung von Agrar-Gewächshäusern, Trinkwassergewinnung). Das Projekt läuft weiterhin, eine erste Anlage befindet sich im Süden Kaliforniens in der Entwicklung; ihr Zeitplan wurde durch die Infragestellung US-amerikanischer Steueranreize (Inflation Reduction Act) beeinträchtigt.

Das Projekt wird in Phasen durchgeführt: eine erste Phase der Bereitstellung elektrischer Leistung und einer anfänglichen Rechenkapazität, vorgesehen für 2026, und anschliessend ein späterer Leistungsausbau im Zeithorizont 2027-2028. Die Rolle von 2CRSi beschränkt sich auf die Lieferung der Server. Es besteht daher kein Widerspruch zwischen einer Serverlieferung durch 2CRSi im Sommer 2026 und einem Leistungsausbau des Standorts in den Jahren 2027-2028: Die Lieferung der Hardware geht der vollständigen Inbetriebnahme der Anlage durch den Kunden üblicherweise voraus. Die technischen Merkmale und der Zeitplan des Standorts liegen in der Verantwortung des Projektträgers; 2CRSi ist weder deren Urheber noch Garant.

Die Vorwürfe von Grizzly sind in diesem Punkt unbegründet. NYGC ist ein Kunde von 2CRSi: Es besteht keine Kapitalverflechtung, keine Beteiligung, kein gesellschaftsrechtliches Mandat und keine Leitungsfunktion, die 2CRSi oder Alain Wilmouth mit dieser Gesellschaft verbinden würde, und weder 2CRSi noch Alain Wilmouth üben über sie eine Kontrolle oder einen massgeblichen Einfluss aus. Der Kreis der nahestehenden Unternehmen und Personen wird im Übrigen regelmässig durch die Abschlussprüfer von 2CRSi überprüft.

Zum von Grizzly angeführten Titel „Co-Founder“: Die im Grizzly-Bericht wiedergegebene Unterlage wurde vom Beraterkreis von NYGC im Rahmen der unternehmenseigenen Kapitalbeschaffung von NYGC verbreitet. Die Folie „Team“ führt somit die am Projekt Beteiligten auf: Standortverantwortlicher, Finanzberater, Lieferant, und nicht die gesellschaftsrechtlichen Vertreter und Mitarbeiter von NYGC. Alain Wilmouth ist weder Gründer noch Gesellschafter, Eigentümer, Geschäftsführer oder gesellschaftsrechtlicher Vertreter von NYGC und übt dort keinerlei Funktion aus.

Die Website von NYGC sowie bestimmte technische und kommerzielle Unterlagen (Standortbroschüren, Videos zur Vorstellung der Lösungen) wurden von 2CRSi im Rahmen einer fakturierten Dienstleistung zu Marktbedingungen erstellt, für einen Betrag, der sich bis heute auf weniger als 100.000 € beläuft. Eine solche Leistung, die zwischen einem Lieferanten und seinem Kunden üblich ist, begründet weder eine Kapitalverflechtung noch eine Kontrolle oder einen Einfluss von 2CRSi auf NYGC.

2CRSi unterhält seit 2021 eine Geschäftsbeziehung mit Dr. Joseph Church (Kauf und Miete von Servern). Die Finanzstruktur und die Tragfähigkeit von NYGC liegen in der Verantwortung dieser Gesellschaft; für 2CRSi ist die Einbringlichkeit seiner Forderungen massgeblich. Das Unternehmen wendet den Grundsatz an, dass seine Lieferungen an die Zahlung geknüpft sind.

5. Die Aufträge in Deutschland, in New York und in Kanada

Diese Aufträge wurden vollständig geliefert und bezahlt, und der entsprechende Umsatz wurde in den angegebenen Zeiträumen verbucht. Die Vertraulichkeit der Identität bestimmter Kunden ist eine übliche und zulässige Geschäftspraxis, die die Realität der Geschäfte, die durch die Lieferungen und die Zahlungseingänge belegt ist, in keiner Weise in Frage stellt.

6. Das Konsortium ÆTHER Infrastructure

Am 9. April 2025 hat die Europäische Kommission über das Gemeinsame Unternehmen EuroHPC eine Aufforderung zur Interessenbekundung im Hinblick auf künftige europäische AI Gigafactories veröffentlicht. In diesem Rahmen hat 2CRSi am 20. Juni 2025 die Bewerbung des Konsortiums ÆTHER Infrastructure eingereicht. ÆTHER ist weder eine Tochtergesellschaft noch ein mit der Gruppe 2CRSi verbundenes Unternehmen: Es handelt sich um einen Rahmen industrieller Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.

Am 18. Februar 2026 hat 2CRSi die Aufnahme von Verhandlungen über einen mit diesen Ausrichtungen kompatiblen Standort (https://investors.2crsi.com/wp-content/uploads/2026/02/2CRSi-and-AETHER-launch-AI-Gigafactory-site-negotiations.pdf) bekannt gegeben und dabei klargestellt, dass es sich um eine Vorbereitungsphase ohne endgültige Verpflichtung und ohne Realisierungsgarantie handelt. Die Mitglieder des Konsortiums und ihre jeweiligen Rollen werden gemäss dem anwendbaren Zeitplan und unter Beachtung der Regeln der Marktinformation Gegenstand geeigneter Mitteilungen sein.

7. US-amerikanische Standorte

Rouses Point: 2CRSi betreibt dort einen seiner Produktionsstandorte. Das Unternehmen hat nie behauptet, Eigentümer der Gebäude zu sein; seine Mitteilung vom 17. Mai 2021 weist darauf hin, dass der Standort von ERS Investors saniert und von 2CRSi für sein eigenes Projekt hergerichtet wird (https://investors.2crsi.com/wp-content/uploads/2021/05/2CRSi-to-establish-tech-campus-and-green-datacenter-in-Rouses-Point-New-York-1.pdf). Das Eigentum eines Dritten an der Immobilie steht der industriellen Nutzung durch 2CRSi nicht entgegen.

Chateaugay und 2CRSi Cloud Solutions: 2CRSi Cloud Solutions ist keine juristische Person, sondern eine Geschäftslinie der Gruppe, die als solche keine Vermögenswerte hält.

Fremont: 2CRSi hat dort einen Produktionsstandort betrieben, bevor die Ausrüstung und die Bestände nach San Jose und anschliessend nach Rouses Point verlagert wurden, wo die Produktion in den USA nunmehr erfolgt. Die Streichung der Erwähnung eines Standorts infolge einer Verlagerung von begrenzter Tragweite stellt keinerlei Verschleierung dar.

8. Governance, Börsennotierung und nächste Schritte

Die auf Antrag des Unternehmens ausgesetzte Notierung der 2CRSi-Aktie, die dem gesamten Markt eine vollständige, präzise und gleichberechtigte Information gewährleisten soll, wird am Montag, den 22. Juni 2026 um 9:00 Uhr (Pariser Zeit) wieder aufgenommen. Das Unternehmen wird dem Markt somit vor der Wiederaufnahme die vorliegende Mitteilung sowie die im Webinar vorgestellten Elemente zur Kenntnis gebracht haben.

2CRSi behält sich das Recht vor, alle Massnahmen zu ergreifen, die es zur Wahrung seiner Rechte, seines Rufs und der Interessen seiner Aktionäre für angemessen hält.

Fazit

2CRSi widerspricht mit grösstem Nachdruck der Behauptung, seine Umsätze oder Prognosen seien fingiert. Diese Behauptung wird durch die Realität seiner industriellen Tätigkeit widerlegt, deren Produkte, Kunden und Standorte identifizierbar und überprüfbar sind und deren Abschlüsse von den Abschlussprüfern testiert werden. Das Unternehmen weist jede Unterstellung einer vorsätzlichen Täuschung seiner Investoren, der Aufsichtsbehörden oder seiner Abschlussprüfer zurück.

Über 2CRSi

Gegründet im Jahr 2005 in Strassburg (Frankreich), entwickelt, konstruiert und produziert 2CRSi Hochleistungs-Computerserver sowie innovative Lösungen für Künstliche Intelligenz, High-Performance Computing und Datenspeicherung.2CRSi

Das Unternehmen verfolgt einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Ansatz und ist auf mehreren Kontinenten tätig. Es liefert energieeffiziente technologische Lösungen für verschiedene Sektoren, darunter Technologie, Industrie, Gaming, wissenschaftliche Forschung und Rechenzentren.

2CRSi ist seit Juni 2018 am regulierten Markt Euronext Paris (ISIN-Code: FR0013341781) notiert und wurde im November 2022 auf Euronext Growth übertragen.

Weitere Informationen: https://2crsi.com/

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