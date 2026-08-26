Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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26.08.2026 18:02:12
28 Milliarden Euro Dividende bei VW: Hätte das Management das Geld lieber investieren sollen?
VolkswagenDie Krise bei VW hat strukturelle Ursachen, besonders das schwache Geschäft in China belastet den Konzern. In der Öffentlichkeit wird erstaunlich wenig darüber gesprochen, welche Verantwortung dafür das Management trägtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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