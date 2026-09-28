28.09.2026_Erstmals operativer Break-even nach langjähriger Aufbau- und Investitionsphase - Einladung zur digitalen Unternehmenspräsentation am 12. Oktober 2026 um 17 Uhr



EQS-Media / 28.09.2026 / 11:28 CET/CEST





International wachsendes Pflanzengeschäft wird zum Ergebnistreiber – zunehmende Einbindung in institutionelle Grossprojekte eröffnet weiteres Skalierungspotenzial – Vorstand lädt zur digitalen Unternehmenspräsentation am 12. Oktober um 17 Uhr ein.



Tönisvorst, 28. September 2026 – Die WeGrow AG hat im ersten Halbjahr 2026 erstmals den operativen Break-even erreicht. Nach den zum 30. Juni 2026 vorliegenden Zahlen erzielte die Unternehmensgruppe erstmals ein positives operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Damit erreicht WeGrow nach einer langjährigen Aufbau- und Investitionsphase einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung.



Massgeblicher Ergebnistreiber war der Geschäftsbereich PLANTS. Der Umsatz des Pflanzengeschäfts lag im ersten Halbjahr 2026 rund 31 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig erhöhte sich das operative Ergebnis (EBITDA) des Geschäftsbereichs um rund 124 Prozent und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Neben dem Umsatzwachstum zeigen sich damit zunehmend auch die Skaleneffekte der in den vergangenen Jahren aufgebauten Produktions-, Vertriebs- und Organisationsstrukturen.



„Der erstmalig erreichte operative Break-even ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein. Über viele Jahre haben wir gezielt in Genetik, Produktionskapazitäten, internationale Märkte, Plantagen und neue Holzprodukte investiert und dabei bewusst einen langfristigen unternehmerischen Ansatz verfolgt. Dass diese Aufbauarbeit nun erstmals auch auf Ebene des operativen Ergebnisses sichtbar wird, ist für uns eine wichtige Bestätigung der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Geschäftsmodells. Besonders erfreulich ist, dass dieser Meilenstein zu einem Zeitpunkt erreicht wird, obwohl wesentliche Teile unseres Holzgeschäfts erst am Anfang ihrer kommerziellen Entwicklung stehen“, erklärt Dipl.-Volksw. Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG.



PLANTS entwickelt sich zum international skalierbaren Geschäftsbereich

Die positive Entwicklung des Geschäftsbereichs PLANTS ist das Ergebnis einer langjährigen Forschungs-, Entwicklungs- und Internationalisierungsstrategie. Im Mittelpunkt stehen die von WeGrow entwickelten und vegetativ vermehrten Paulownia-Hybride für eine nachhaltige und produktive Holzproduktion.



Heute wird WeGrow-Genetik bereits in 52 Ländern weltweit angebaut. Neben der Pflanzenproduktion hat die Unternehmensgruppe über viele Jahre umfangreiches Know-how rund um Standortbewertung, Projektentwicklung, Plantagendesign, Kulturführung, Monitoring, Ernteplanung und Holzvermarktung aufgebaut.



Parallel verändert sich zunehmend die Struktur der Projektanfragen. Neben klassischen Pflanzenkunden wird WeGrow verstärkt bereits in frühen Phasen in die Konzeption und Planung grösserer institutioneller Aufforstungs- und Holzproduktionsprojekte einbezogen. Aktuell begleitet das Unternehmen mehrere potenzielle Grossprojekte in unterschiedlichen Planungs- und Entwicklungsphasen.



Damit eröffnet sich zusätzliches Skalierungspotenzial: Institutionelle Projekte können perspektivisch nicht nur deutlich grössere Pflanzenmengen umfassen, sondern zugleich weitere Leistungen aus der WeGrow-Plattform einbeziehen. WeGrow kann dabei über die reine Pflanzenlieferung hinaus unter anderem Leistungen in der Standort- und Projektentwicklung, im Plantagendesign, bei der technischen Begleitung und Qualitätssicherung, im Monitoring sowie bei Ernteplanung und Holzvermarktung übernehmen.



„Als wir mit der Entwicklung unserer Genetik begonnen haben, war Paulownia ausserhalb der traditionellen Anbauregionen als professionell angebautes Plantagenholz noch weitgehend unbekannt. Heute wachsen unsere Sorten in 52 Ländern auf 5 Kontinenten weltweit. Gleichzeitig sehen wir eine neue Entwicklung: Wir werden zunehmend bereits in frühen Projektphasen in die Planung grösserer institutioneller Holzproduktionsprojekte einbezogen. Mehrere solcher Projekte befinden sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Für uns zeigt sich darin das erhebliche Skalierungspotenzial, das in unserer Genetik, unserer Pflanzenproduktion und insbesondere in dem über viele Jahre aufgebauten Know-how für die Entwicklung und Bewirtschaftung professioneller Holzplantagen steckt“, sagt Dipl.-Ing. agr. Peter Diessenbacher, Vorstand der WeGrow AG.



Einladung zur digitalen Unternehmenspräsentation

Am Montag, den 12. Oktober 2026 um 17 Uhr lädt die WeGrow AG zu einer digitalen Unternehmenspräsentation ein. Die Veranstaltung richtet sich an Aktionäre, Investoren, Analysten, Medienvertretern und interessierten Marktteilnehmern. Peter Diessenbacher, Gründer und Vorstand der WeGrow AG, berichtet über die Entwicklung von PLANTS, TIMBER und weitere Wachstumsfelder.



Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über den untenstehenden Link zu registrieren. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an den Vorstand zu richten. Die Präsentation und die Q&A-Session werden auf Deutsch gehalten:



Link zur Anmeldung

Hinweis zu den Finanzinformationen

Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen basieren auf dem internen Finanzreporting der WeGrow AG zum 30. Juni 2026. Obwohl die WeGrow AG derzeit nicht zur Veröffentlichung eines Konzern-Abschlusses verpflichtet ist, stellt die Gesellschaft ausgewählte Kennzahlen zur ergänzenden Information über die operative Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe im ersten Halbjahr 2026 zur Verfügung.



WeGrow am Kapitalmarkt

Die



Darüber hinaus hat die Gesellschaft den börsennotierten, besicherten 8% Green Bond 2024/2029 (ISIN DE000A383RQ0 / WKN A383RQ) begeben. Die Mittel aus der Emission wurden insbesondere für den Auf- und Ausbau der Geschäftsbereiche TIMBER PRODUCTS und TIMBER FARMING vorgesehen. Dazu zählen Investitionen in Holzverarbeitungsprojekte und Produktionskapazitäten für Holzbauprodukte und Holzbausysteme sowie in neue und bestehende Kiriholz-Anbauprojekte und die hierfür erforderliche Infrastruktur.



Über die WeGrow AG

Die WeGrow AG ist ein Technologie-, Produktions- und Plattformunternehmen für nachhaltige Wertholzprojekte und entwickelt integrierte Lösungen zur Erzeugung zusätzlicher Holzressourcen ausserhalb natürlicher Wälder. Grundlage des Geschäftsmodells sind eigene, besonders schnell wachsende Paulownia-Hybridsorten sowie die enge Verzahnung der operativen Geschäftsbereiche PLANTS und TIMBER mit der WEGROW PLATFORM – der integrierten Wissenschafts-, Technologie- und Dienstleistungsplattform für nachhaltige Paulownia-Projekte.



Während PLANTS die Entwicklung proprietärer Genetik und die industrielle Produktion leistungsfähiger Paulownia-Pflanzen umfasst, konzentriert sich TIMBER auf den Aufbau biologischer Vermögenswerte, Beteiligungen an Plantagenprojekten sowie die Vermarktung von Rundholz und daraus hergestellten Holzprodukten. Die WEGROW PLATFORM bündelt die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe und ermöglicht deren internationale Monetarisierung über Projektentwicklung, Asset Management sowie technologie- und dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle.



Mit mehr als 3,5 Millionen ausgelieferten Paulownia-Pflanzen, Kunden in über 50 Ländern, einer über 16 Jahre aufgebauten wissenschaftlichen und operativen Expertise sowie Projekterfahrung auf rund 1.650 Hektar eigener und gemeinsam mit Projektpartnern entwickelter Plantagen verfügt die WeGrow AG über einen umfangreichen internationalen Track Record. Diese Erfahrung bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung der operativen Geschäftsbereiche sowie die internationale Skalierung der WEGROW PLATFORM.



https://wegrow.de/presse/



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Ein Meilenstein für die WeGrow AG: Erstmals operativer Break-even nach langjähriger Aufbau- und InvestitionsphaseTönisvorst, 28. September 2026 – Die WeGrow AG hat im ersten Halbjahr 2026 erstmals den operativen Break-even erreicht. Nach den zum 30. Juni 2026 vorliegenden Zahlen erzielte die Unternehmensgruppe erstmals ein positives operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Damit erreicht WeGrow nach einer langjährigen Aufbau- und Investitionsphase einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung.Massgeblicher Ergebnistreiber war der Geschäftsbereich PLANTS. Der Umsatz des Pflanzengeschäfts lag im ersten Halbjahr 2026 rund 31 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig erhöhte sich das operative Ergebnis (EBITDA) des Geschäftsbereichs um rund 124 Prozent und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Neben dem Umsatzwachstum zeigen sich damit zunehmend auch die Skaleneffekte der in den vergangenen Jahren aufgebauten Produktions-, Vertriebs- und Organisationsstrukturen.erklärt Dipl.-Volksw. Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG.Die positive Entwicklung des Geschäftsbereichs PLANTS ist das Ergebnis einer langjährigen Forschungs-, Entwicklungs- und Internationalisierungsstrategie. Im Mittelpunkt stehen die von WeGrow entwickelten und vegetativ vermehrten Paulownia-Hybride für eine nachhaltige und produktive Holzproduktion.Heute wird WeGrow-Genetik bereits in 52 Ländern weltweit angebaut. Neben der Pflanzenproduktion hat die Unternehmensgruppe über viele Jahre umfangreiches Know-how rund um Standortbewertung, Projektentwicklung, Plantagendesign, Kulturführung, Monitoring, Ernteplanung und Holzvermarktung aufgebaut.Parallel verändert sich zunehmend die Struktur der Projektanfragen. Neben klassischen Pflanzenkunden wird WeGrow verstärkt bereits in frühen Phasen in die Konzeption und Planung grösserer institutioneller Aufforstungs- und Holzproduktionsprojekte einbezogen. Aktuell begleitet das Unternehmen mehrere potenzielle Grossprojekte in unterschiedlichen Planungs- und Entwicklungsphasen.Damit eröffnet sich zusätzliches Skalierungspotenzial: Institutionelle Projekte können perspektivisch nicht nur deutlich grössere Pflanzenmengen umfassen, sondern zugleich weitere Leistungen aus der WeGrow-Plattform einbeziehen. WeGrow kann dabei über die reine Pflanzenlieferung hinaus unter anderem Leistungen in der Standort- und Projektentwicklung, im Plantagendesign, bei der technischen Begleitung und Qualitätssicherung, im Monitoring sowie bei Ernteplanung und Holzvermarktung übernehmen.sagt Dipl.-Ing. agr. Peter Diessenbacher, Vorstand der WeGrow AG.Am Montag, den 12. Oktober 2026 um 17 Uhr lädt die WeGrow AG zu einer digitalen Unternehmenspräsentation ein. Die Veranstaltung richtet sich an Aktionäre, Investoren, Analysten, Medienvertretern und interessierten Marktteilnehmern. Peter Diessenbacher, Gründer und Vorstand der WeGrow AG, berichtet über die Entwicklung von PLANTS, TIMBER und weitere Wachstumsfelder.Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über den untenstehenden Link zu registrieren. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an den Vorstand zu richten. Die Präsentation und die Q&A-Session werden auf Deutsch gehalten:Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen basieren auf dem internen Finanzreporting der WeGrow AG zum 30. Juni 2026. Obwohl die WeGrow AG derzeit nicht zur Veröffentlichung eines Konzern-Abschlusses verpflichtet ist, stellt die Gesellschaft ausgewählte Kennzahlen zur ergänzenden Information über die operative Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe im ersten Halbjahr 2026 zur Verfügung.Die Aktie der WeGrow AG (ISIN DE000A2LQUV1 / WKN A2LQUV) ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert und über XETRA der Börse Frankfurt handelbar.Darüber hinaus hat die Gesellschaft den börsennotierten, besicherten 8% Green Bond 2024/2029 (ISIN DE000A383RQ0 / WKN A383RQ) begeben. Die Mittel aus der Emission wurden insbesondere für den Auf- und Ausbau der Geschäftsbereiche TIMBER PRODUCTS und TIMBER FARMING vorgesehen. Dazu zählen Investitionen in Holzverarbeitungsprojekte und Produktionskapazitäten für Holzbauprodukte und Holzbausysteme sowie in neue und bestehende Kiriholz-Anbauprojekte und die hierfür erforderliche Infrastruktur.Die WeGrow AG ist ein Technologie-, Produktions- und Plattformunternehmen für nachhaltige Wertholzprojekte und entwickelt integrierte Lösungen zur Erzeugung zusätzlicher Holzressourcen ausserhalb natürlicher Wälder. Grundlage des Geschäftsmodells sind eigene, besonders schnell wachsende Paulownia-Hybridsorten sowie die enge Verzahnung der operativen Geschäftsbereiche PLANTS und TIMBER mit der WEGROW PLATFORM – der integrierten Wissenschafts-, Technologie- und Dienstleistungsplattform für nachhaltige Paulownia-Projekte.Während PLANTS die Entwicklung proprietärer Genetik und die industrielle Produktion leistungsfähiger Paulownia-Pflanzen umfasst, konzentriert sich TIMBER auf den Aufbau biologischer Vermögenswerte, Beteiligungen an Plantagenprojekten sowie die Vermarktung von Rundholz und daraus hergestellten Holzprodukten. Die WEGROW PLATFORM bündelt die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe und ermöglicht deren internationale Monetarisierung über Projektentwicklung, Asset Management sowie technologie- und dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle.Mit mehr alsausgelieferten Paulownia-Pflanzen, Kunden in über, einer überaufgebauten wissenschaftlichen und operativen Expertise sowie Projekterfahrung auf rundeigener und gemeinsam mit Projektpartnern entwickelter Plantagen verfügt die WeGrow AG über einen umfangreichen internationalen Track Record. Diese Erfahrung bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung der operativen Geschäftsbereiche sowie die internationale Skalierung der WEGROW PLATFORM.https://wegrow.de/presse/



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Emittent/Herausgeber: WeGrow AG

Schlagwort(e): Unternehmen



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