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20.08.2026 06:37:00
24SevenOffice Scandinavia Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
24SevenOffice Scandinavia Registered hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
24SevenOffice Scandinavia Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.630 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat 24SevenOffice Scandinavia Registered mit einem Umsatz von insgesamt 138.8 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 129.27 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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