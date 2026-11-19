22nd Century Group äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

22nd Century Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 247.79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4872.000 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 4.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch