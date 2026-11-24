21Vianet Group A hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

21Vianet Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat 21Vianet Group A mit einem Umsatz von insgesamt 439.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 360.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21.86 Prozent gesteigert.

Experten hatten einen Verlust von 0.243 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2.94 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch