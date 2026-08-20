21Vianet Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21Vianet Group A hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 408.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 336.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch