04.11.2025 15:12:36

21Shares ernennt Adrian Fritz zum Chief Investment Strategist

Zürich (awp) - Das kürzlich vom US-Prime Broker FalconX übernommene Kryptounternehmen 21Shares hat einen neuen Investmentchef. Adrian Fritz übernimmt den neu geschaffenen Posten des Chief Investment Strategist.

Fritz war zuvor als Global Head of Research seit vier Jahren im Unternehmen tätig, wie einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag zu entnehmen ist. Sein Nachfolger auf diesem Posten wird Eliézer Ndinga, zuvor Head of Strategy und seit April 2020 für 21shares tätig. Ferner wird Federico Brokate zum Global Head of Business Development befördert.

sta/tp

