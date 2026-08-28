2020 Bulkers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

2020 Bulkers lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 12.27 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 2020 Bulkers noch ein Gewinn pro Aktie von 2.58 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272.8 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 80.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151.5 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch