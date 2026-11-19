20-20 Biolabs lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.170 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.52 Prozent auf 0.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch