|Entwicklung im Jahresviertel
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01.07.2026 03:43:01
2. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
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Mini-Futures auf SMI
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Börse aktuell - Live TickerWall Street geht mit Gewinnen in den Feierabend -- SMI nach neuem Rekord schliesslich leichter -- DAX beendet Handel stark -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte nach einem neuen Höchststand ins Minus. Der deutsche Leitindex legte hingegen kräftig zu. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.