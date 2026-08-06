2 Milliarden Euro schwerer Beauty-Deal: Partners Group greift nach Aroma-Zone

Partners Group steht vor der Übernahme der französischen Naturkosmetikmarke Aroma-Zone. Das auf Private-Equity-Anlagen spezialisierte Unternehmen ist in exklusive Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung vom bisherigen Mehrheitseigner Eurazeo eingetreten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Transaktion könnte rund 2 Milliarden Euro wert sein

Eurazeo soll nach der Transaktion eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten. Zum Kaufpreis machte Partners Group keine Angaben. Laut einem Bericht der "Financial Times" vom Mittwoch dürfte die Transaktion jedoch einen Unternehmenswert von rund 2 Milliarden Euro haben. In einem weiteren Artikel der Zeitung hiess es, der Deal könne bereits am Donnerstag abgeschlossen werden. Die Transaktion sei allerdings noch nicht abgeschlossen.

Eurazeo und Partners Group lehnten eine Stellungnahme gegenüber der "Financial Times" ab. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte sich Partners Group nicht dazu äussern.

Aroma-Zone wächst stark

Aroma-Zone wurde 1999 gegründet und verkauft Naturkosmetik-, Wellness- und Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen über eigene Läden sowie online. Das Unternehmen ist Marktführer in Frankreich und baut seine Präsenz in Belgien, Italien und Grossbritannien aus. Seit 2021 hat Aroma-Zone den Umsatz nach Unternehmensangaben verdreifacht, die Zahl der Filialen versiebenfacht und die aktive Kundenzahl auf mehr als fünf Millionen erhöht.

Seit 2021 hält Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone. Damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.

Partners Group will Internationalisierung vorantreiben

Partners Group kennt das Unternehmen bereits: Seit 2021 finanziert die Gesellschaft Aroma-Zone über ihr Private-Credit-Geschäft und würde die Beteiligung nun über ihren Private-Equity-Bereich übernehmen.

Partners Group begründet das Interesse mit dem starken Wachstum und dem Trend zu natürlicheren und preisgünstigeren Kosmetik- und Wellnessprodukten. Zudem gewinne die Marke über soziale Medien laufend neue Kunden. Auffällig ist laut den Angaben auch der steigende Männeranteil, der inzwischen rund ein Viertel der Kundschaft ausmacht.

Die Zuger Gesellschaft will nach der Übernahme vor allem den internationalen Ausbau vorantreiben, in neue Produkte investieren und die Marke in bestehenden sowie neuen Märkten stärker positionieren.

London/Zürich (awp)