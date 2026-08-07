1stdibscom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

1stdibscom äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1stdibscom -0.120 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 23.3 Millionen USD gegenüber 22.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch