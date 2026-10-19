1st Summit Bancorp Johnstown gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

1st Summit Bancorp Johnstown hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.800 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.14 Prozent auf 19.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch