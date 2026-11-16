1RT Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

1RT Acquisition A lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch