194.000 Personen mit Rückholaktion nach Deutschland zurückgekehrt

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat mit ihrer Rückholaktion im Zuge der Corona-Krise bislang knapp 200.000 Menschen nach Deutschland einfliegen lassen und will die Aktion noch mindestens zwei Wochen fortsetzen. "Wir haben Stand heute 194.000 Personen aus 56 Ländern nach Deutschland zurückgeholt im Rahmen der Aktion", sagte Aussenamtssprecherin Maria Adebahr bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Ungefähr 3.600 Staatsangehörige europäischer Mitgliedsstaaten haben wir auch mitnehmen können."

Seit Donnerstag sei die Rückholaktion aus Neuseeland angelaufen, von dort sind laut den Angaben inzwischen schon 2.000 Personen ausgeflogen worden. "Es sind immer noch 10.000 da", sagte die Sprecherin. Aus Südafrika wollten nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes "ungefähr 7.000 Deutsche noch nach Hause", in Thailand seien es 4.000, in Indien 2.700 und in Peru 2.000. In Australien seien 5.000 Deutsche, dort gebe es aber kommerzielle Flüge, mit denen die Ausreisende nach Hause flögen.

Insgesamt geht das Auswärtige Amt davon aus, dass die Rückholaktion noch mindestens zwei Wochen andauern wird. "Wir rechnen damit, dass wir noch nächste Woche und auch übernächste Woche mindestens beschäftigt sind, uns da weiter voranzutasten und die Reisenden nach Hause zu holen", erklärte Adebahr.

April 03, 2020 06:06 ET (10:06 GMT)