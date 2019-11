1933 Industries annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2019

La société génère des revenus de 5,2 M$ au quatrième trimestre et de 18,1 M$ pour l'exercice 2019

VANCOUVER, le 28 nov. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la « société » ou « 1933 Industries ») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants, verticalement intégrée, est heureuse d'annoncer ses résultats financiers annuels audités (« fin d'année ») et ceux du quatrième trimestre (le « T4 ») pour la période terminée le 31 juillet 2019. Tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants :

Un bilan solide avec des liquidités de 17,6 millions de dollars, une augmentation considérable de 245 % par rapport à l'année précédente totalisant 5,1 millions de dollars, permet à la société de financer des projets d'investissement, d'acquitter ses paiements d'obligations et de faire croître ses activités

Le fonds de roulement s'établissait à 22,5 M$, comparativement à 11,0 M$ au 31 juillet 2018, ce qui représente une augmentation de 105 %

Une augmentation des revenus de 44 % par rapport à l'année précédente, totalisant 18,1 millions de dollars, avec une marge brute de 5,3 millions de dollars

Notre filiale Infused MFG détenue à 100 % a généré un chiffre d'affaires de 9,9 millions de dollars, soit une augmentation de 130 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'American Alternative Medicine Association (« AMA »), détenue à 91 %, a généré des revenus totalisant 8,1 millions de dollars

La croissance soutenue de ces filiales a rapporté 5,2 millions de dollars des revenus du T4, le plus important trimestre publié à ce jour

La perte nette pour l'exercice est de 19,1 M$, dont 5,0 M$ est attribuable à la dépréciation unique, sans incidence sur les liquidités, d'une filiale non performante, 3,4 M$ à des achats de biomasse, la rémunération sous forme d'actions sans incidence sur la trésorie pour 2,2 millions de dollars, 1,5 M$ à des paiements d'intérêts, une perte ponctuelle sans incidence sur la trésorerie liée à la cession d'immobilisations corporelles pour 1,9 million de dollars et une charge de désactualisation hors trésorerie de 1,2 million de dollars

Le BAIIA ajusté est de 10,1 M$, comparativement à 3,1 M$ en 2018

Le total des actifs a augmenté de 49 % pour atteindre 61,7 millions de dollars, contre 41,3 millions de dollars au 31 juillet 2018

Le total des passifs s'établissait à 24,5 millions au 31 juillet 2019, contre 4,4 millions au 31 juillet 2018, dont 13,0 millions de cette augmentation est attribuable aux loyers futurs de la nouvelle installation de culture de la Société à Las Vegas, Nevada .

. Notre propriété intellectuelle comprend 5 gammes de produits, plus de 100 produits uniques avec une forte présence de la marque dans 46 États américains, ainsi que six partenaires de licence

Principales données financières

Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Résultats de fin année consolidés

31 juillet 2019 31 juillet 2018 Revenus 18 059 774 $ 12 550 683 $ Marge brute 5 296 980 $ 6 351 466 $ Solde des liquidités 17 613 900 $ 5 056 183 $ Perte nette (19 111 991 $) (5 729 052 $) Perte globale (19 011 564 $) (4 791 300 $) Perte de l'EBITDA ajusté (10 113 913 $) (3 078 700 $) Perte de base et perte diluée par action 0,08 $ 0,03 $ Total des actifs 61 654 094 $ 41 339 616 $ Total des dettes 24 465 690 $ 4 356 119 $ Total des capitaux propres 37 188 404 $ 36 983 497 $ Résultats des opérations T4 2019 T4 2018 Revenus 5 244 946 $ 3 828 993 $ Marge brute 815 690 $ 2 197 803 $ Solde des liquidités 17 613 900 $ 5 056 183 $ Perte nette (5 688 422 $) (3 811 765 $) Perte de l'EBITDA ajusté (4 287 416 $) (2 266 992 $) Perte de base et perte diluée par action 0,02 $ 0,02 $ Total des actifs 61 654 094 $ 41 339 616 $

Une croissance des revenus de 44 % par rapport à l'exercice précédent sans nouvelle installation

La croissance des revenus de la société de 5,5 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, est attribuable à l'augmentation constante du nombre de plants de cannabis cultivés et récoltés annuellement par AMA ainsi qu'à la forte expansion de la distribution des produits d'Infused aux États-Unis. Les produits de santé et de bien-être CBD d'Infused, Canna Hemp™, sont vendus dans plus de 800 points de vente dans 46 états ainsi que par l'intermédiaire du site de commerce électronique de la société.

Une diminution de la marge brute de 16 % jusqu'à ce que la nouvelle installation soit opérationnelle

La société a enregistré une diminution de sa marge brute de 6,4 millions de dollars à 5,3 millions de dollars, principalement en raison de l'achat accru de biomasse provenant de tiers par AMA pour la production de concentrés et de produits finis. La société prévoit produire des quantités suffisantes de biomasses à partir de sa nouvelle installation, ce qui réduira considérablement les achats auprès de tiers et qui devrait améliorer considérablement les marges brutes réalisées. Compensant partiellement l'augmentation des coûts d'AMA, Infused a considérablement élargi sa clientèle, ce qui a permis d'améliorer les économies d'échelle dans la production de produits à base de CBD, ce qui a un impact positif sur la marge brute globale.

Une injection de 37,7 millions de dollars au niveau de la trésorerie en raison de diverses activités de financement et à une solide trésorerie

La vente d'immobilisations corporelles a augmenté les liquidités de 13 millions de dollars.

L'émission d'obligations convertibles a augmenté les liquidités de 15,5 millions de dollars

Les actions ordinaires émises dans le cadre d'un placement privé ont augmenté les liquidités de 4,5 M$

Les actions ordinaires émises à la suite d'options sur actions exercées ont augmenté les liquidités de 0,7 M$

Les actions ordinaires émises dans le cadre de bons de souscription et d'options pour agents exercés ont augmenté les liquidités de 3,9 M$

L'encaisse disponible à la fin de l'exercice est de 17,6 millions de dollars

Les mesures de réduction des coûts mise en place pour atténuer les pertes

La perte nette de la société pour l'exercice est de 19,1 millions de dollars en raison d'une prise de dépréciation unique sans impact sur la trésorie pour Spire Global Strategy et à une perte non monétaire unique liée à la cession d'immobilisations corporelles ainsi qu'à l'augmentation des frais généraux et administratifs, alors que la société a continué de développer ses activités, de renforcer son personnel et ses ressources pour soutenir ses initiatives de croissance. La société continue d'engager des coûts pour répondre aux besoins croissants en infrastructures.

Les dépenses importantes au cours de la période comprennent des dépenses en immobilisations corporelles liées aux installations de culture de 67 750 pieds carrés d'AMA, également ceux de l'installation de 12 160 pieds carrés de production au Nevada et à l'achat des 9 % restants d'Infused pour 5,4 millions de dollars dont 1,2 million de dollars sous forme d'un billet à demande qui a été payé durant le T4.

La société a connu une augmentation globale de ses dépenses alors que sa taille et son ampleur continuent de croître. Le réalignement essentiel des unités commerciales telles que les actifs de culture, d'extraction et de fabrication et aux mesures de réduction des coûts en place dans toutes les divisions ont été au centre des préoccupations afin de réduire les dépenses.

Commentaire de M. Chris Rebentisch, président-directeur général

« Notre deuxième année d'activité a été marquée par une hausse de la volatilité des marchés, des marchés de capitaux difficiles et un environnement réglementaire en mutation. Bien que nous ne soyons pas à l'abri des pressions et de la volatilité sur les titres du secteur, la société reste concentrée sur la croissance et la rentabilité, et nous poursuivons dans cette voie. Notre objectif est de continuer à assurer la viabilité à long terme de la société. Nous avons mis en œuvre des mesures de réduction des coûts visant à réduire nos dépenses d'exploitation actuelles, à améliorer notre efficacité et à renforcer notre offre de produits tout en créant une base durable.

Dépassant les attentes, nous avons augmenté nos revenus de 44 % par rapport à l'exercice précédent tout en attendant que notre nouvelle installation de culture soit opérationnelle. Nous avons réalisé une croissance des revenus de 130 % pour notre portefeuille de marques CBD, ainsi qu'une augmentation de 245 % des liquidités nous permettant d'exécuter notre plan de croissance. À la fin de cet exercice, nous avions achevé la construction de l'une des plus grandes installations de culture intérieure pour le cannabis de qualité supérieure du Nevada et avions commencé à transférer nos plants de cannabis dans la nouvelle installation.

Après la fin de l'année, nous avons pénétré le marché californien avec un contrat de gestion pour la culture, la fabrication et la distribution dans l'État et continuons de progresser dans nos projets d'infrastructures au Nevada et en Californie, tout en ciblant les marchés prometteurs de l'Arizona et du Colorado. Nos marques exclusives Canna Hemp™ deviennent de plus en plus présentes dans le secteur et continuent de se développer dans tout le pays. Nous avons également attiré certaines des meilleures marques du secteur en tant que partenaires de licences, alors que nous continuons d'accroître notre part de marché au Nevada, l'un des plus importants grossistes en produits de cannabis vendus aux dispensaires légaux.

Nous prévoyons une forte croissance de nos revenus en 2020 avec l'élargissement de notre portefeuille de fleurs de cannabis et de concentrés de THC de marque AMA, tout en continuant d'innover au niveau de notre portefeuille de produits de CBD Canna Hemp™, différencié et axé sur la qualité, d'autant plus que nos partenariats de licence récemment ajoutés portent leurs fruits. Nous prévoyons des améliorations significatives des marges à mesure que nous construirons les nouvelles installations de culture et de production au Nevada et en Californie, et que nous deviendrons moins dépendants des fournisseurs en gros de biomasse. Forts de notre vision centrée sur la distribution de produits de marque grand public de la plus haute qualité, nous avons mis en place une voie de croissance disciplinée pour intensifier nos opérations en 2020 et au-delà. »

Évènements importants de l'exercice 2019

Le 14 septembre 2018, la société a terminé son précédent placement par voie de prospectus simplifié au montant de 17 250 000 $.

Le 17 septembre 2018, la société a nommé M. Chris Rebentisch sur son conseil d'administration.

sur son conseil d'administration. Le 18 septembre 2018, la société a changé de nom et est passée de Friday Night Inc. à 1933 Industries Inc.

Le 6 décembre 2018, la société a fait ses débuts sur l'OTCQX®, le premier niveau de marché d'OTC.

Le 15 mars 2019, dans le cadre d'un placement privé sans intermédiaire, la société a émis 10 000 000 d'unités à 0,45 $ l'unité pour un produit brut de 4 500 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription avec un prix de levée de 0,50 $ et une date d'échéance du 14 mars 2021.

Le 28 mars 2019, la société a annoncé qu'elle avait signé un accord définitif d'achat de la participation (« l'accord ») entre le titulaire des neuf pour cent (9 %) des actions émises et en circulation d'Infused MFG et la société, bénéficiaire effectif de quatre-vingt-onze pour cent (91 %) des intérêts des actions émises et en circulation d'Infused MFG. La contrepartie de l'achat se composait de 7 000 000 d'actions ordinaires d'une juste valeur présumée de 0,55 $, de 1 000 000 de bons de souscription d'actions ordinaires d'un prix de levée de 0,53 $, d'une juste valeur présumée de 0,30 $ par bon et d'un billet de 1 248 000 $ (940 000 USD ) portant intérêt à un taux d'intérêt annuel de 6 % et avec une date d'expiration du 1er décembre 2019, pour un montant total de 5 395 722 $ au titre de l'achat.

) portant intérêt à un taux d'intérêt annuel de 6 % et avec une date d'expiration du 1er décembre 2019, pour un montant total de 5 395 722 $ au titre de l'achat. Le 3 mai 2019, M. Brayden Sutton a été nommé président du conseil d'administration en plus de ses postes de président-directeur général et de président.

a été nommé président du conseil d'administration en plus de ses postes de président-directeur général et de président. Le 15 mai 2019, la société a annoncé que sa filiale, AMA, avait conclu un contrat de cession-bail (la « transaction de vente » pour son nouveau centre de culture de cannabis à Las Vegas , dans le Nevada ). Le prix d'achat de la transaction de vente était de 10 450 000 USD .

, dans le ). Le prix d'achat de la transaction de vente était de 10 450 . Le 29 mai 2019, la société a nommé M. Christopher Rebentisch au poste de président-directeur général.

au poste de président-directeur général. Le 30 mai 2019, la société a également nommé M. Terry Taouss sur son conseil d'administration et M. Andrew Richards a démissionné de son poste d'administrateur.

a démissionné de son poste d'administrateur. Le 5 juin 2019, M. Brayden Sutton a démissionné de son poste de président de la société et Mme Ester Vigil a été nommée à sa place.

a démissionné de son poste de président de la société et a été nommée à sa place. Le 17 juin 2019, M. Stephen Radusch a été nommé chef des finances de la société.

a été nommé chef des finances de la société. Le 3 juillet 2019, la société a signalé qu'elle avait reçu un permis d'occupation permanent pour son installation de culture.

Le 19 juillet 2019, la société a annoncé qu'elle avait reçu les approbations finales des départements du comté de Clark et du Nevada pour le transfert de ses permis de culture existants vers sa nouvelle installation de culture.

Principaux développements survenus après l'exercice 2019

Le 15 août 2019, la société a annoncé avoir signé un contrat de gestion afin de fournir des services opérationnels et comptables, ainsi que la gestion générale et de la supervision à Green Spectrum Trading Inc., un titulaire de licence du secteur du cannabis à des fins médicales et récréatives en Californie.

Le 20 août 2019, la société a annoncé qu'elle avait commencé le transfert de plants de cannabis vers son nouveau centre de culture à Las Vegas après une longue période de tests sur l'ensemble des systèmes.

après une longue période de tests sur l'ensemble des systèmes. Le 10 septembre 2019, la société a annoncé la signature d'un contrat de licence pour le lancement de Blonde™, une marque californienne haut de gamme faisant ses débuts au Nevada . Selon les termes de cet accord d'un an, la filiale de la société, AMA, reçoit les droits exclusifs pour la culture de fleurs, la fabrication de joints préroulés, des vapes d'huile de cannabis et de cartouches sous la marque Blonde™, pour distribution aux dispensaires agréés du Nevada .

. Selon les termes de cet accord d'un an, la filiale de la société, AMA, reçoit les droits exclusifs pour la culture de fleurs, la fabrication de joints préroulés, des d'huile de cannabis et de cartouches sous la marque Blonde™, pour distribution aux dispensaires agréés du . Le 19 septembre 2019, la société a annoncé la conclusion d'un contrat de licence avec PLUGplay, un fabricant de cartouches de vaporisateur de cannabis possédant un matériel magnétique exclusif, basé en Californie, pour une durée de 12 mois. Selon les termes de cet accord, la filiale de la société, AMA, fabriquera des stylos pour distillat et vapes sous la marque PLUGplay, qui seront ensuite distribués aux dispensaires du Nevada .

. Le 30 septembre 2019, la société a annoncé qu'elle avait commencé le cycle de floraison de ses plants de cannabis dans sa nouvelle installation de culture intérieure située à Las Vegas , au Nevada .

, au . Le 22 octobre 2019, la société a annoncé qu'après le lancement de ses produits Blonde™ en septembre 2019, il s'agissait de son lancement de marque le plus réussi à ce jour.

Le 4 novembre 2019, la société a lancé son tout dernier produit, le baume Birdhouse CBD de Canna Hemp X™. Le CBD Balm a été développé en collaboration avec Birdhouse Skateboards™ et cible le marché des sports d'action. Il sera disponible à la vente dans des dispensaires, des magasins de produits de bien-être, des skate shops et des détaillants spécialisés, y compris les magasins Zumiez aux États-Unis.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

