1911 Gold hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

1911 Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch