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20.08.2026 06:37:00
1911 Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
1911 Gold hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
1911 Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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