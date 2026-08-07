1895 Bancorp of Wisconsin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

1895 Bancorp of Wisconsin gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0.08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch