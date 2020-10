179 organisations du monde entier demandent à Google d'interdire les applications qui encouragent le tabagisme et le vapotage à partir de Google Play Store

WASHINGTON, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'organisation américaine à but non lucratif Campaign for Tobacco-Free Kids et 179 organisations de 62 pays ont demandé à Google d'adopter une nouvelle politique interdisant les applications qui encouragent l'achat ou la consommation de produits du tabac et du vapotage dans Google Play Store et de supprimer de Google Play toutes les applications actuelles faisant la promotion du tabagisme ou du vapotage.

Apple, Amazon et de nombreuses autres entreprises ont déjà adopté des politiques semblables qui interdisent la promotion du tabac ou des produits de vapotage. À la suite de l'annonce d'Apple de novembre 2019 informant de la décision de l'entreprise d'interdire et de supprimer les applications faisant la promotion des produits du tabac et du vapotage, près de 200 applications connexes ont été retirées de l'Apple Store.

Dans une lettre à Sundar Pichai, PDG de Google, les groupes ont fait la déclaration suivante : « Ces dernières années, les entreprises du secteur du tabac ont de plus en plus utilisé les plateformes technologiques pour cibler les jeunes. Au cours des derniers mois, les entreprises de tabac et de nicotine ont exploité la crise liée à la pandémie de COVID-19 afin de commercialiser et de promouvoir des offres spéciales d'applications de livraison en ligne et mobiles pour leurs produits nocifs. Philip Morris International et British American Tobacco ont inondé Instagram et Facebook de publicités pour les cigarettes Marlboro et Lucky Strike, par exemple, ou pour des cigarettes de tabac chauffé, comme IQOS et Glo. De même, Juul a favorisé la propagation d'une épidémie de vapotage chez les jeunes américains, inondant les réseaux sociaux de ses publicités manifestement destinées à la jeunesse.

La lettre se conclut sur un appel : « Il est véritablement temps de protéger la prochaine génération de l'épidémie mondiale de tabagisme et nous vous exhortons à agir immédiatement ».

La lettre mentionne explicitement plusieurs des applications actuellement disponibles dans Google Play Store qui favorisent le tabagisme et le vapotage. Il s'agit notamment d'applications qui fournissent aux utilisateurs des instructions pour créer des liquides de vapotage, ainsi que d'applications produites par Altria qui font la promotion de coupons pour les cigarettes Marlboro.

« Google a déjà reconnu qu'il relevait de sa responsabilité de ne pas promouvoir l'utilisation des produits du tabac par les jeunes lorsqu'elle a interdit l'utilisation des publicités pour le tabac et les cigarettes électroniques dans son moteur de recherche. Elle a toutefois laissé ouverte une échappatoire qui mine cet objectif », a déclaré Matthew L. Myers, président de l'organisation Campaign for Tobacco-Free Kids. « Google doit supprimer les applications restantes qui encouragent l'achat et l'utilisation de produits du tabac par les jeunes. »

Le tabagisme est la principale cause de décès évitables dans le monde et tue huit millions de personnes chaque année. Sans une action urgente, le tabagisme tuera un milliard de personnes au cours de ce siècle.