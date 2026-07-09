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Fosun-Diagnostikdeal 09.07.2026 15:00:20

172 Prozent im Plus: Dieser Asien-Deal katapultiert die Aktie von Virax nach oben

172 Prozent im Plus: Dieser Asien-Deal katapultiert die Aktie von Virax nach oben

Ein Lieferabkommen mit einem chinesischen Diagnostikkonzern lässt die Kleinstwert-Aktie vorbörslich kräftig ausschlagen.

Shanghai Fosun Pharmaceutical
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  • Virax Biolabs schliesst Liefervertrag mit Fosun Diagnostics für sechs Märkte
  • Virax-Aktie springt nach oben
  • Vertrag betrifft Forschungsprodukte, nicht das Programm ViraxImmune

Virax Biolabs schliesst einen exklusiven Liefervertrag mit dem chinesischen Diagnostikkonzern Fosun Diagnostics für sechs südostasiatische Märkte, und die Aktie des Kleinstunternehmens schnellt deutlich nach oben.

Kräftiger Ausschlag an der NASDAQ

Der Handel an der NASDAQ zeigt den Ausschlag sichtlich: Nach einem Schlusskurs von rund 3,18 US-Dollar am Mittwoch, einem Plus von knapp 5 Prozent, steigt die Virax-Aktie im vorbörslichen Geschäft zeitweise auf über 8,64 US-Dollar und damit um rund 172 Prozent.

Zum Handelsschluss am 25. Juni 2026 hatte Virax eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1-zu-25 vollzogen, um die Mindestkursvorgabe der NASDAQ von 1 US-Dollar wieder zu erfüllen. Seither ist die Zahl der ausstehenden Aktien auf rund 797.000 geschrumpft, entsprechend fällt jede prozentuale Kursbewegung überproportional stark aus.

Extrem kleine Aktie, extreme Ausschläge

Diese Mechanik erklärt einen Teil des Ausschlags: Bei einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Millionen US-Dollar und einem Streubesitz von etwa 783.000 Aktien bewegt schon ein moderates Handelsvolumen den Kurs kräftig. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 2,50 bis 28,50 US-Dollar, ein Hinweis auf die für Kleinstwerte typische Schwankungsbreite.

Was der Vertrag konkret umfasst

Inhaltlich geht es um das Portfolio ImmuneSelect, Virax' bereits vermarktete Palette an Peptidpools und ELISpot-Testplatten für die Forschung. Die britische Tochtergesellschaft Virax Biolabs (UK) Limited liefert diese Produkte künftig per Kaufauftrag an Fosun Diagnostics, das den exklusiven Vertrieb in Thailand, Vietnam, Indonesien, den Philippinen, Singapur und Malaysia für eine anfängliche Laufzeit von fünf Jahren übernimmt. Während die Preisgestaltung gestaffelten Volumenmodellen folgt, steht im Fokus zunächst die tuberkulosebezogene Forschung in Thailand.

Fosun als Türöffner nach Asien

Fosun Diagnostics ist die Medizindiagnostik-Sparte von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma). Der chinesische Pharma- und Gesundheitskonzern, der sowohl in Shanghai als auch in Hongkong notiert ist, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 41,4 Milliarden RMB (umgerechnet rund 5,8 Milliarden US-Dollar). Für Virax bedeutet die Partnerschaft einen strategischen Zugang zu einem etablierten Vertriebsnetz in einer Region, die das Unternehmen bislang kaum erschlossen hatte.

Virax betont, dass sich der Vertrag ausschliesslich auf ImmuneSelect bezieht und getrennt von ViraxImmune läuft, der noch in der klinischen und regulatorischen Entwicklung befindlichen Diagnoseplattform des Unternehmens. Firmenchef James Foster sieht in der Vereinbarung einen Rahmen für eine schrittweise Expansion, der auch höhere Liefermengen und mögliche OEM- oder Private-Label-Geschäfte einschliessen könnte.

Für Anleger bleibt die Umsetzung der entscheidende Beobachtungspunkt: Ob aus dem Rahmenvertrag tatsächlich regelmässige Kaufaufträge aus Thailand und den weiteren fünf Märkten werden, zeigt sich erst in den kommenden Quartalsmeldungen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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