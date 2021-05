170 commerces rosepatriens invités à relever le deuxième Défi Zéro déchet - Commerces

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Chef de file de la transition écologique, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie donne le coup d'envoi à la deuxième édition du Défi Zéro déchet - Commerces , en collaboration avec l'organisme Jour de la Terre Canada. Au cours des prochains mois, quelque 170 commerces rosepatriens de l'alimentation seront soutenus et outillés pour entreprendre une démarche de réduction à la source de leurs matières résiduelles, afin de tendre vers le zéro déchet.

Parmi les établissements participants, jusqu'à 70 d'entre eux pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé du Jour de la Terre Canada en vue d'obtenir l'attestation Action Réduction, certifiant l'atteinte d'objectifs ciblés. Pour décrocher cette attestation, les commerces devront entre autres mettre en place au moins trois des 20 actions écoresponsables visant la réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation (3R-V).

Pour cette deuxième édition, le Défi vise les commerces de l'alimentation (cafés, boulangeries, restaurants, épiceries, etc.) localisés dans les secteurs suivants :

dans le périmètre au sud du boulevard Rosemont, entre la rue D' Iberville et le boulevard Pie-IX (excluant la rue Masson, déjà ciblée dans la première édition);

et le boulevard Pie-IX (excluant la rue Masson, déjà ciblée dans la première édition); sur le boulevard Saint-Laurent , entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse.

Une première cohorte fortement mobilisée malgré la pandémie

De septembre 2020 à avril 2021, la première édition du Défi Zéro déchet - Commerces a mobilisé 127 commerces de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, situés principalement sur les rues Masson et Saint-Zotique Est. Parmi eux, 40 ont obtenu l'attestation Action Réduction à la suite de l'accompagnement personnalisé du Jour de la Terre Canada.

Malgré le contexte de la pandémie, les établissements attestés ont fait preuve d'audace et de détermination afin de déployer un total de 120 actions écoresponsables, contribuant non seulement à réduire leur empreinte écologique, mais aussi à la transition écologique. À titre d'exemple, certains commerces offrent désormais leurs produits en vrac ou même dans des des contenants réutilisables consignés afin de produire moins de déchets. D'autres ont même intégré à leurs pratiques les dons alimentaires à des organismes communautaires du quartier.

En plus du volet Commerces, le Défi Zéro déchet a récemment conclu sa troisième édition auprès des foyers rosepatriens, en collaboration avec la coop-conseil zéro déchet Incita. Depuis 2018, 150 ménages du quartier ont été accompagnés dans leur désir de modifier leurs habitudes afin de tendre vers un mode de vie zéro déchet.

Consultez la liste des commerces attestés Action Réduction

« Le mouvement zéro déchet ne cesse de gagner de l'ampleur dans Rosemont-La Petite-Patrie, avec maintenant l'implantation d'une centaine d'actions concrètes de réduction et d'amélioration de la gestion des matières résiduelles dans nos commerces, grâce à l'accompagnement privilégié offert par le Jour de la Terre Canada. C'est inspirant et surtout encourageant de voir autant de commerçants prêts à se lancer dans une démarche plus écologique, pour tendre progressivement vers le zéro déchet et ainsi participer, à leur façon, à l'effort collectif pour la transition écologique. Les résultats concluants de cette première édition du Défi Zéro déchet destinée aux commerçants laissent entrevoir une seconde édition très prometteuse! », s'est réjoui François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« L'accueil enthousiaste qu'a reçu la première édition du Défi Zéro déchet - Commerces est très encourageant et confirme que les villes sont de véritables moteurs de changement et les lieux de prédilection de l'action citoyenne. Le Jour de la Terre Canada est heureux de voir cette initiative se poursuivre et de continuer à mettre son expertise au service des commerces de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie afin de les aider à réduire leur impact environnemental », a ajouté Thomas Mulcair, président du conseil d'administration du Jour de la Terre Canada.

Plus de détails sur le Défi Zéro déchet - Commerces et les 20 actions écoresponsables

Lisez les témoignages de commerces participants

montreal.ca/rpp

facebook.com/arrondissementRPP

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie