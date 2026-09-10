17 Education Technology Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

17 Education Technology Group gab am 08.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 17 Education Technology Group -0.390 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.2 Millionen USD – ein Plus von 277.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 Education Technology Group 3.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch