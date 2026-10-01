Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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02.10.2026 00:00:00
17.000 Besucher:innen feiern beim Henkel-Festival in Düsseldorf
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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15:58
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
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09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
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01.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
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01.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
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01.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
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01.10.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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30.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: SMI im Plus -- DAX deutlich fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen fallen schlussendlich - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.