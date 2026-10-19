KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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19.10.2026 14:32:10
«150 Reaktoren in fünf Jahren: Für den KI-Investitionswahn reicht der Strom nicht»
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