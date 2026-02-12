Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’530 -0.1%  SPI 18’674 -0.1%  Dow 49’537 -1.2%  DAX 24’853 0.0%  Euro 0.9136 -0.3%  EStoxx50 6’011 -0.4%  Gold 4’957 -2.5%  Bitcoin 50’738 -1.8%  Dollar 0.7699 -0.2%  Öl 67.5 -3.1% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche1203204Holcim1221405Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529
12.02.2026 18:42:36

150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems

GILCHING (awp international) - Der Drohnenhersteller Quantum Systems stellt die Weichen für den geplanten schnellen Ausbau von Forschung, Entwicklung und Produktion. Das Unternehmen hat sich weitere 150 Millionen Euro Finanzierung gesichert, wie Quantum Systems mitteilte. Grösster Geldgeber der aktuellen Runde ist die Europäische Investitionsbank EIB, die allein 70 Millionen Euro bereit stellt. Darüber hinaus sind die bundeseigene KfW sowie die Commerzbank und die Deutsche Bank beteiligt. Die Vereinbarung soll unterstreichen, dass "kritische Sicherheits-Infrastruktur" in Europa finanziert werden müsse, wie es in der Mitteilung hiess.

Rüstungskonjunktur bringt Milliardenbewertung ein

Das in Gilching bei München ansässige Unternehmen stellt bisher Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen für militärische und nichtmilitärische Zwecke her, die Bewertung überschritt nach Firmenangaben im vergangenen Jahr die Schwelle von drei Milliarden Euro. In der Ukraine sind Quantum-Drohnen seit 2022 im Einsatz. Für dieses Jahr hatte Quantum Systems bereits ein Abfangsystem für Angriffe oder Störflüge anderer Drohnen angekündigt.

Hauptinvestor ist der britische Risikokapitalgeber Balderton Capital, bei der letzten Investorenrunde im Herbst hatte Quantum 180 Millionen Euro eingeworben. Anders als viele andere Start-ups ist Quantum Systems nach früheren Balderton-Angaben profitabel und hat bereits eine Produktion grösseren Massstabs in Deutschland, der Ukraine, Australien und den USA aufgebaut./cho/DP/jha

