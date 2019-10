130e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Hommage à des entrepreneurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec

QUÉBEC, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est venue féliciter les lauréats régionaux et les gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole, ainsi que les lauréats régionaux du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement, du Mérite Promutuel Assurance de la prévention et de la Mention spéciale de l'agrotourisme, à l'occasion du gala régional de l'Abitibi-Témiscamingue−Nord-du-Québec qui se tenait à Rouyn-Noranda.

Gagnants Décorations Ferme avicole Paul Richard et Fils inc. - Ferme avicole Héva inc. (Rivière-Héva)

Guy Desrochers, Alain, Jean-Philippe et Maurice Richard, ainsi que Diane Vaillancourt 1er rang régional et 2e rang national, catégorie Or

Lauréat régional du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement Ferme Racicot-Lalancette SENC (Rochebaucourt)

Daniel Lalancette et Annie Racicot 2e rang régional, catégorie Or Les serres Gallichan ltée (Gallichan)

Samuel Gadoury-Boissé et Marie-Claude Raiche 1er rang régional et gagnant national, catégorie Bronze

Lauréat régional du Mérite Promutuel Assurance de la prévention Ferme Carpentier et Fils inc. (Béarn)

Andréane, Jocelyn et Sébastien Gauthier 2e rang régional, catégorie Bronze Miellerie de la Grande Ourse (Saint-Marc-de-Figuery)

Geneviève Gauthier, David Ouellet et Sandra Paris 3e rang régional, catégorie Bronze

Lauréat régional de la Mention spéciale de l'agrotourisme

Citations

« Depuis sa création par le premier ministre Honoré Mercier en 1889, l'Ordre national du mérite agricole salue l'engagement, la détermination et le dynamisme des agricultrices et des agriculteurs. Il s'agit de l'une des plus belles traditions du calendrier agricole québécois. En visant l'excellence et en s'améliorant sans cesse pour rester compétitifs, les lauréats de cette année contribuent à la promotion de l'agriculture québécoise dans les régions qu'ils représentent. Je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le secteur agricole contribue au développement, à la prospérité régionale et à la création d'emplois de l'Abitibi-Témiscamingue−Nord-du-Québec. Il convient de souligner que, malgré l'éloignement des grands centres, l'agriculture se porte bien dans cette immense région qui couvre plus de la moitié du territoire québécois. La qualité des candidatures inscrites au concours de cette année témoigne de cette vitalité et du dynamisme des exploitations familiales. Les lauréats méritent toute notre admiration. Pour leur persévérance et leur réussite, les concurrentes et les concurrents sont une source d'inspiration pour nos régions. »

Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

S'étendant entre les 46 e et 69 e parallèles, l'Abitibi-Témiscamingue−Nord-du-Québec représente plus de la moitié du territoire québécois.

et 69 parallèles, l'Abitibi-Témiscamingue−Nord-du-Québec représente plus de la moitié du territoire québécois. La région dispose de l'une des plus grandes réserves de sol arable d'Amérique du Nord, dont à peine 11 % sont en exploitation.

Les exploitations agricoles se concentrent en Abitibi-Témiscamingue qui compte 577 fermes et 28 établissements de transformation.

L'industrie bioalimentaire rapporte annuellement 320 millions de dollars, soit 4 % du PIB de la région et fournit du travail à 9 000 personnes, soit 12 % des emplois.

L'agriculture est axée sur l'élevage, notamment des bovins et des vaches laitières, et sur les grandes cultures, céréalières et fourragères. L'horticulture ornementale et l'horticulture maraîchère gagnent aussi du terrain.

Lien connexe

www.onma.gouv.qc.ca

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation