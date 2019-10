130e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Hommage à des entrepreneurs agricole de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur régional de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Bruno Lachance, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est venu féliciter les lauréats régionaux et les gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole, ainsi que les lauréats régionaux du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement, de la Mention spéciale de l'agrotourisme et du Mérite Promutuel Assurance de la prévention, à l'occasion du gala régional de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine qui se tenait à Carleton-sur-Mer.

Gagnants Décorations Érablière Escuminac inc. (Escuminac)

Martin Malenfant et Hélen hibodeau 1er rang régional et 1er rang national, catégorie Or Ferme Bourdages Tradition inc. (Bonaventure)

Pierre Bourdages 2e rang régional, catégorie Or

Lauréat régional du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement

Lauréat régional de la Mention spéciale de l'agrotourisme Tommy Cyr - Ferme Bovitom (Saint-Alphonse)

Édith Bujold et Tommy Cyr 3e rang régional, catégorie Or

Lauréat régional du Mérite Promutuel Assurance de la prévention Les produits Tapp inc. (Gaspé)

Élaine Côté, Julien Côté-Tapp et Sylvain Tapp 1er rang régional, catégorie Argent Érablière Saint-Gabriel ltée (Grande-Rivière)

Jean-Pierre Hotton et Carole Lelièvre 2e rang régional, catégorie Argent Robert Bernier (Saint-Alexis-de-Matapédia)

Robert Bernier et Suzie Vibert 3e rang régional, catégorie Argent La Moule du Large inc. (Les Îles-de-la-Madeleine)

Christian Vigneau 1er rang régional, catégorie Bronze Les Champs marins (Les Îles-de-la-Madeleine)

Roberto Chevarie et Anne-Sophie Devanne 2e rang régional, catégorie Bronze Aquaculture Gaspésie inc. (Gaspé)

Francis Dupuis et Roxane Parisé 3e rang régional, catégorie Bronze

« Depuis sa création par le premier ministre Honoré Mercier en 1889, l'Ordre national du mérite agricole salue l'engagement, la détermination et le dynamisme des agricultrices et des agriculteurs. Il s'agit de l'une des plus belles traditions du calendrier agricole québécois. En visant l'excellence et en s'améliorant sans cesse pour rester compétitifs, les lauréats de cette année contribuent à la promotion de l'agriculture québécoise dans les régions qu'ils représentent. Je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

L'agriculture occupe environ 4 % du territoire de la région.

Les 212 entreprises agricoles de la Gaspésie et les 27 des Îles-de-la-Madeleine engendrent des revenus de près de 30 millions de dollars.

La production laitière, l'élevage bovin et l'acériculture rapportent le plus, mais l'horticulture et l'aquaculture gagnent du terrain.

Les Gaspésiens et les Madelinots ont su surmonter les contraintes que la pratique de l'agriculture peut rencontrer dans leur région en misant avec succès sur leur créativité pour tirer de la terre, de la mer et de la forêt des aliments d'une étonnante diversité.

