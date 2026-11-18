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18.11.2026 12:23:20
115,8 Milliarden Dollar Umsatz - Nvidia bricht nach Huang-Abgang neue Rekorde
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Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
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18.11.26
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18.11.26
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18.11.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
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NVIDIA am 18.11.2026
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