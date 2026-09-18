111 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

111 hat sich am 17.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 111 ein EPS von -0.310 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 23.76 Prozent auf 337.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte 111 443.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch