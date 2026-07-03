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100 Prozent Erfolgsquote bei den Lehrabschlüssen von mobilezone



03.07.2026 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 3. Juli 2026 Alle 44 Lernenden, die diesen Sommer ihre Lehre bei mobilezone abgeschlossen haben, haben die Abschlussprüfung bestanden. Anfang August starten zugleich 46 neue Jugendliche ihre Ausbildung. Damit beschäftigt mobilezone im neuen Ausbildungsjahr 136 Lernende und setzt sein langjähriges Engagement als wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Schweiz konsequent fort. Die Sommerzeit markiert traditionell den Abschluss vieler Lehrberufe. In diesem Jahr haben bei mobilezone alle 44 Lernenden ihre Lehre erfolgreich bestanden: 37 im Detailhandel, drei in der kaufmännischen Ausbildung (KV), drei in der Logistik sowie eine Person im Kundendialog. Die Bestehensquote von 100 Prozent ist ein erfreulicher Erfolg – für die Absolventinnen und Absolventen ebenso wie für mobilezone als Ausbildungsbetrieb. «Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Lernenden und gratulieren ihnen herzlich zu diesem wichtigen Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn. Zugleich freuen wir uns sehr, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche engagierte Nachwuchskräfte bei mobilezone begrüssen zu dürfen», sagt Bernhard Mächler, CFO der mobilezone. 56 Prozent der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen bleiben nach der Lehre bei mobilezone und verstärken das Unternehmen künftig in unterschiedlichen Funktionen. Anfang August starten 46 neue Lernende ihre Ausbildung bei mobilezone: 40 im Detailhandel, drei im KV, zwei in der Logistik sowie eine Person im Kundendialog. Seit über 20 Jahren bildet mobilezone erfolgreich Lernende aus und hat sich als wichtiger Ausbildungsbetrieb im Schweizer Arbeitsmarkt etabliert. Die Förderung junger Talente ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur und trägt dazu bei, die Fachkräfte von morgen auszubilden. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Chief Marketing & Product Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).

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