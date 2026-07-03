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03.07.2026 06:45:04
100 Prozent Erfolgsquote bei den Lehrabschlüssen von mobilezone
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mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): Sonstiges
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 3. Juli 2026
Alle 44 Lernenden, die diesen Sommer ihre Lehre bei mobilezone abgeschlossen haben, haben die Abschlussprüfung bestanden. Anfang August starten zugleich 46 neue Jugendliche ihre Ausbildung. Damit beschäftigt mobilezone im neuen Ausbildungsjahr 136 Lernende und setzt sein langjähriges Engagement als wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Schweiz konsequent fort.
Die Sommerzeit markiert traditionell den Abschluss vieler Lehrberufe. In diesem Jahr haben bei mobilezone alle 44 Lernenden ihre Lehre erfolgreich bestanden: 37 im Detailhandel, drei in der kaufmännischen Ausbildung (KV), drei in der Logistik sowie eine Person im Kundendialog. Die Bestehensquote von 100 Prozent ist ein erfreulicher Erfolg – für die Absolventinnen und Absolventen ebenso wie für mobilezone als Ausbildungsbetrieb.
«Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Lernenden und gratulieren ihnen herzlich zu diesem wichtigen Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn. Zugleich freuen wir uns sehr, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche engagierte Nachwuchskräfte bei mobilezone begrüssen zu dürfen», sagt Bernhard Mächler, CFO der mobilezone.
56 Prozent der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen bleiben nach der Lehre bei mobilezone und verstärken das Unternehmen künftig in unterschiedlichen Funktionen.
Anfang August starten 46 neue Lernende ihre Ausbildung bei mobilezone: 40 im Detailhandel, drei im KV, zwei in der Logistik sowie eine Person im Kundendialog.
Seit über 20 Jahren bildet mobilezone erfolgreich Lernende aus und hat sich als wichtiger Ausbildungsbetrieb im Schweizer Arbeitsmarkt etabliert. Die Förderung junger Talente ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur und trägt dazu bei, die Fachkräfte von morgen auszubilden.
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Über mobilezone
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|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
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|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
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|A14R33
|Börsen:
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