Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’525 0.5%  SPI 20’421 0.5%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’266 0.6%  Euro 0.9373 0.2%  EStoxx50 6’456 0.1%  Gold 4’633 -0.6%  Bitcoin 63’362 0.7%  Dollar 0.8037 0.3%  Öl 86.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Stadler-Aktie: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Kudelski-Aktie: Halbjahresverlust schrumpft
Suche...
Plus500 Depot

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 01:15:42

100-Milliarden-Dollar-Projekt - SpaceX kündigt gigantischen neuen Weltraumbahnhof an

Tesla
281.45 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen
Im US-Bundesstaat Louisiana sollen fünf Startkomplexe mit jeweils zwei Startrampen entstehen. SpaceX will damit seinem Ziel von „Tausenden Flügen“ pro Jahr näherkommen. Schon 2029 sollen erste Starship-Raketen starten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4246 18.12.2026 158524608
Long 12.2667 19.03.2027 154717488
Long 282.1343 18.12.2026 151640394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4237 17.06.2027 157879682
Short 11.7556 19.03.2027 154312955
Short 282.1343 18.09.2026 154312947
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2334 8.05 159692000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1326 8.55 159032620
Short 7.6253 5.79 159691955
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -58.43 131592446
Long 10 -40.95 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten