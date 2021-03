1 an de pandémie et de défis majeurs de conciliation famille-travail-études : il est important de sonder les Québécois-e-s

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires mises en place ont amené d'importants bouleversements en matière de conciliation famille-travail-études. Il est donc nécessaire de recenser les défis rencontrés par la population. C'est pourquoi, la Coalition pour la conciliation famille-travail-études (CCFTÉ) met aujourd'hui en ligne un questionnaire permettant aux Québécois-e-s de partager leurs préoccupations et défis.

L'absence de mesures adaptées et contraignantes pour les milieux de travail et d'études a certainement eu des impacts importants sur la conciliation de toutes et tous, en plus d'avoir freiné l'autonomie économique des femmes et mis en péril des gains importants à l'égard de la répartition des responsabilités familiales. « Les défis de conciliation ont été majeurs, et ce, durant toute l'année. Les tests de COVID-19, l'isolement constant des enfants, les changements dans les établissements scolaires : de nombreuses mesures ont nécessité une immense capacité d'adaptation de la population québécoise », a expliqué Sylvie Lévesque, porte-parole de la Coalition.

Il est toutefois de la responsabilité des instances et du gouvernement de prévoir et mettre en place une réponse collective à cette question primordiale. L'impact de la pandémie sur les familles, les travailleuses et les travailleurs, la population étudiante et les personnes en situation de proche aidance est indéniable et a été maintes fois documenté pendant cette année marquée par la pandémie. Malgré l'ampleur des défis et surtout des besoins, aucun plan ou aucune mesure n'a été prévu en matière de conciliation famille-travail-études.

La Coalition compte revendiquer le plus rapidement possible toute mesure nécessaire pour relever adéquatement les défis de conciliation de toute la société québécoise.

D'où l'importance de répondre au questionnaire dès maintenant, et jusqu'au 12 avril, à l'adresse : https://fr.surveymonkey.com/r/etudesurlaconciliationfamilletravailetudes

À propos de la CCFTÉ

La Coalition pour la conciliation famille-travail-études composée des principales organisations syndicales, féministes, communautaires et populaires, porte un projet solidaire pour que les Québécoises et Québécois fassent des gains significatifs en matière de conciliation famille-travail-études. La Coalition estime qu'une réponse collective doit être apportée aux bouleversements et aux nouvelles réalités auxquels la population est confrontée. La CCFTÉ privilégie l'adoption d'une loi-cadre en conciliation famille-travail-études comme réponse collective à cette problématique.

