1-800-FLOWERSCOM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

1-800-FLOWERSCOM hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.82 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.820 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 293.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1-800-FLOWERSCOM 336.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2.110 USD. Im Vorjahr waren -3.130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat 1-800-FLOWERSCOM im vergangenen Geschäftsjahr 1.50 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1-800-FLOWERSCOM 1.69 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch