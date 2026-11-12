|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Prognose bestätigt
|
12.11.2026 16:20:00
1&1-Aktie schwächelt dennoch: Mobilfunker steigert Erlöse und Gewinn
Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat in den ersten neun Monaten 2026 trotz gesunkener Kundenzahl Erlöse und Gewinn gesteigert.
Die Zahl der Mobilfunkverträge sank in den neun Monaten bis Ende September um 240.000 auf 12,24 Millionen, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Als Hauptgrund nannte 1&1 die Neuausrichtung des Discount-Tarifangebots Anfang April, durch die sich die Zahl der Verträge deutlich verringerte. Im kleineren Breitbandgeschäft gewann 1&1 hingegen Kunden hinzu.
Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro und entsprach damit den Markterwartungen. Dabei lag der Serviceumsatz mit rund 2,7 Milliarden Euro etwas mehr als ein Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. 2026 rechnet 1&1 weiter mit einem Serviceumsatz auf dem Vorjahresniveau von knapp 3,7 Milliarden Euro.
Das um einmalige Aufwendungen für den Konzernumbau in Höhe von rund 60 Millionen Euro bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich in den ersten neun Monaten um rund elf Prozent auf circa 593 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis bei 800 Millionen Euro liegen. 2025 hatte 1&1 operativ rund 689 Millionen Euro verdient.
Die 1&1-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent im Minus bei 24,25 Euro.
/err/zb
MONTABAUR (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1&1 AG
|
12.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|EQS-News: 1&1 Reports Nine-Months Figures 2026 (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: 1&1 mit Neunmonatszahlen 2026 (EQS Group)
|
11.11.26
|XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu 1&1 AG
|11.11.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.