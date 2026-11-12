1&1-Aktie im Fokus: Mobilfunker steigert Erlöse und Gewinn

Die Prognose für 2026 und darüber hinaus bestätigte das Management, das im September den Abbau von 350 der 1.350 Stellen angekündigt hatte.

Die Zahl der Mobilfunkverträge sank in den neun Monaten bis Ende September um 240.000 auf 12,24 Millionen, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Als Hauptgrund nannte 1&1 die Neuausrichtung des Discount-Tarifangebots Anfang April, durch die sich die Zahl der Verträge deutlich verringerte. Im kleineren Breitbandgeschäft gewann 1&1 hingegen Kunden hinzu.

Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro und entsprach damit den Markterwartungen. Dabei lag der Serviceumsatz mit rund 2,7 Milliarden Euro etwas mehr als ein Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. 2026 rechnet 1&1 weiter mit einem Serviceumsatz auf dem Vorjahresniveau von knapp 3,7 Milliarden Euro.

Das um einmalige Aufwendungen für den Konzernumbau in Höhe von rund 60 Millionen Euro bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich in den ersten neun Monaten um rund elf Prozent auf circa 593 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis bei 800 Millionen Euro liegen. 2025 hatte 1&1 operativ rund 689 Millionen Euro verdient.

/err/zb

MONTABAUR (awp international)