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Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068

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25.08.2026 17:08:13

: Verve Group erhält vom schwedischen Handelsregister Genehmigung zur Sitzverlegung nach Irland

Verve Group
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Verve Group erhält vom schwedischen Handelsregister Genehmigung zur Sitzverlegung nach Irland

Verve Group erhält vom schwedischen Handelsregister Genehmigung zur Sitzverlegung nach Irland

Stockholm, 25. August 2026 – Die Verve Group Media SE (ISIN: SE0018538068), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mobile Advertising Intelligence, hat vom schwedischen Handelsregisteramt („SCRO“) die Genehmigung erhalten, ihren Sitz von Schweden nach Irland zu verlegen, und geht davon aus, dass die Verlegung Anfang Oktober 2026 abgeschlossen sein wird.

Auf der Hauptversammlung am 5. Juni 2026 stimmten die Aktionäre dem Vorschlag des Vorstands zu, den Sitz der Gesellschaft von Stockholm, Schweden, nach Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Irland, zu verlegen. Am 16. Juni 2026 beantragte das Unternehmen beim SCRO die Genehmigung zur Durchführung der Verlegung. Am 24. August 2026 erteilte das SCRO die Genehmigung zur Verlegung und stellte eine Verlegungsbescheinigung gemäss Artikel 8 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) aus.

Die Verve Group beabsichtigt, beim Irish Companies Registration Office („ICRO“) die Neuregistrierung der Gesellschaft in Irland zu beantragen und die Verlegung bis Anfang Oktober 2026 wirksam werden zu lassen. Nach der Neuregistrierung wird die Gesellschaft ihre neue Registrierungsnummer beim ICRO, ihre neue ISIN sowie den ersten Handelstag unter ihrer neuen ISIN bekannt geben. Weitere Einzelheiten zum Zeitplan werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Weitere Informationen über Verve und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter https://investors.verve.com/.


Kontakt:

Ingo Middelmenne
Head of European Investor Relations
+49 174 90 911 90
ingo.middelmenne@verve.com

 

Sören Barz
VP Corp. Communications & Strategic Initiatives
+49 170 376 9571
soeren.barz@verve.com

 

Über Verve

Die Verve Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mobile Advertising Intelligence, das Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Getrieben von der Mission „Let’s make media better“, bietet Verve verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die bessere Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie Mobile In-App und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Privatsphäre hat Verve eine fortschrittliche ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA angewiesen zu sein. Dank ihrer starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten fünf Jahren eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 32 Prozent erzielt und im Jahr 2025 einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erreicht. Die operative Hauptpräsenz von Verve liegt in Nordamerika und Europa; das Unternehmen ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien (ISIN SE0018538068) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinfo: info@fnca.se.

 

Treffen Sie Verve auf den kommenden Events im Jahr 2026

 

31.08.2026

Equity Forum Herbstkonferenz

Frankfurt, Deutschland

08.09.2026

Citi Global TMT Conference

New York, USA

21.10.2026

Baader Investment Conference

München, Deutschland

22.10.2026

Berenberg/Goldman Sachs German Corporate Conference

München, Deutschland

11.11.2026

GBC Münchner Kapitalmarktkonferenz MKK

München, Deutschland

16.11.2026

Equity Forum Winter Summit

virtual

23./24.11.2026

Deutsches Eigenkapitalforum

Frankfurt, Deutschland

 

 


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2388572  25.08.2026 CET/CEST

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